Marisela Escobedo sigue presente en la lucha feminista

Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos recordaron este martes la lucha de Marisela Escobedo a 15 años de su asesinato frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Las actividades incluyeron la colocación de ofrendas florales en la placa conmemorativa instalada en el lugar donde fue asesinada y la lectura de un pronunciamiento sobre la persistente violencia contra las mujeres en el estado.

¿Qué actividades se realizaron en homenaje a Marisela Escobedo?

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y otras activistas realizaron el mantenimiento de la placa antes de colocar las flores, y destacaron que Marisela Escobedo sigue siendo un símbolo de dignidad, justicia y resistencia. "Su nombre no se borra. Su causa sigue viva", afirmaron durante la ceremonia.

Acciones de colectivos feministas en Chihuahua

Además de Ciudad Juárez, en la capital del estado se llevó a cabo un homenaje y un performance para mantener vigente la memoria de Escobedo y visibilizar la necesidad de mayores medidas de seguridad para las mujeres. Los colectivos solicitaron un incremento al presupuesto destinado a la prevención y combate de la violencia de género en Chihuahua.