Es el ´home office´ un beneficio irrenunciable

Ciudad de México.- El home office, un horario híbrido y el salario emocional ya no son negociables por parte de los trabajadores, por lo que las empresas tienen que aceptarlas de antemano.

"Ya no es algo que esté ofreciendo o no la empresa, el candidato te lo pide. La organización que no ofrezca esto creo que va ir dos pasos atrás de otras empresas, es algo que las nuevas generaciones están pidiendo, hablamos los Z. Ellos te cuestionan, ´¿cómo es que no tienes un esquema de trabajo remoto?", afirmó un director de Recursos Humanos de una empresa de telecomunicaciones en Nuevo León.

Detalló que 60 por ciento de sus colaboradores trabajan dos días a la semana a distancia y tres en la oficina, cuando antes de la pandemia de Covid-19 no ofrecían el esquema.

Según análisis de PageGroup México, 59 por ciento de los mexicanos señala que una de sus principales razones de satisfacción laboral está relacionada con la flexibilidad y el trabajo remoto.

"Esto llegó para quedarse y si las empresas no están viendo esto, en cinco o seis años les va a costar muchísimo la retención y la atracción de talento", afirmó Jorge Guerrero, senior director de la firma de reclutamiento.

Dijo que si bien el trabajo a distancia se observa en una generación con una edad menor a los 28 años, también los que son mayores experimentaron el home office en la pandemia con la misma productividad.

Daniel Ordaz, CEO de Sendos, empresa de Inteligencia Artificial en recursos humanos, agregó que el salario emocional se ha vuelto la principal causa de renuncia.