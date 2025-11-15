Detienen a tres hombres por transportar aves en peligro en Yucatán

Tres hombres fueron detenidos en la carretera Dzidzantún–Dzilam González, luego de entorpecer la labor de policías estatales y transportar en un vehículo varias aves en peligro de extinción, mismas que fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad ambiental.

De acuerdo con los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) marcaron el alto a una camioneta tipo SUV en el kilómetro 5 de dicha vía. Durante la intervención, tres personas del sexo masculino habrían interferido y entorpecido el trabajo policial, por lo que fueron detenidas. Se trata de S. R. M. M., de 77 años y vecino de Mérida; R. A. L. A., de 65 años, y J. J. X. P., de 58 años, ambos originarios del municipio de Conkal.

¿Qué encontraron los agentes?

El vehículo fue asegurado y trasladado al corralón correspondiente para las diligencias de ley. En su interior, los agentes localizaron seis jaulas de madera con un total de siete dominicos y cuatro cardenales, aves consideradas en riesgo y protegidas por la normativa ambiental, las cuales no contaban con documentación ni registros que acreditaran su legal posesión.

Las aves quedaron bajo resguardo y fueron puestas a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la ciudad de Mérida, para su valoración y el trámite correspondiente. En tanto, los tres detenidos y el vehículo asegurado fueron turnados a las instancias competentes para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.