Sentencian a feminicida a 62 años de prisión en Veracruz

Un hombre que asesinó a golpes a su novia en el sur de Veracruz, fue sentenciado a 62 años de prisión.

Se trata de Alex N, quien fue declarado culpable y sentenciado como responsable del delito de feminicidio, cometido contra su novia Yulisa, a la cual mató en septiembre del 2024 en el municipio de Las Choapas.

Detalles confirmados sobre el feminicidio en Veracruz

El crimen de la joven de 20 años, ocurrido en un domicilio ubicado en la congregación del Cerro de Nanchital, conmocionó a la población.

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas informó que el culpable recibió una sentencia condenatoria de 62 años y 8 meses de prisión.

Acciones de la Fiscalía en el caso de Alex N

Además, el juez de Control que llevaba su causa suspendió sus derechos civiles y políticos y lo condenó a un pago por concepto de reparación del daño, dentro del juicio oral 13/2025.

Impacto del crimen en la comunidad de Las Choapas

Este caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad, resaltando la necesidad de abordar la violencia de género en la región.