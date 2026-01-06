Histórico: un billón de pesos para Bienestar

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en 2026 se destinan más de un billón de pesos a las mexicanas y mexicanos a través de los Programas para el Bienestar, con lo que se garantizan todos los derechos respondiendo al principio de la Cuarta Transformación de "por el bien de todos, primero los pobres".

"Un billón de pesos, 2026, este año, dedicado a las y los mexicanos con el principio de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres y la garantía de los derechos del pueblo de México, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la vivienda, y los Programas del Bienestar", destacó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Este año, expuso, se implementarán dos nuevos apoyos: uno para útiles y uniformes de niñas y niños de primaria; y uno de transporte para estudiantes de Educación Superior en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

"Ahora hay una beca única especial para útiles y uniformes para todos los niños y niñas de primaria y la beca Gertrudis Bocanegra que en este momento es para los jóvenes de Michoacán que estudian en Educación Superior, que es para transporte y el objetivo es poco a poco ir creciendo esta beca para los jóvenes de educación superior", detalló.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, puntualizó que en 2026, con el incremento a un billón tres mil 326 pesos, se beneficiará a 42.9 millones derechohabientes, incorporando a 10 millones de personas, incluyendo a siete millones de familias con estudiantes de primaria. Puntualizó que los Programas para el Bienestar en su conjunto son el corazón de la política social del Gobierno de México y son la base de la Cuarta Transformación, porque colocan en el centro a las personas, reconocen derechos y transforman vidas, enfatizó.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en 2025 las Pensiones y Programas para el Bienestar cerraron con un padrón de cerca de 18 millones y medio de derechohabientes, con una inversión social de 579 mil 304 millones de pesos (mdp) y la meta al final de 2026 es que se llegue a 20.3 millones de beneficiarios, a través de una inversión de 663 mil 719 mdp. Agregó que, a partir del primer bimestre de 2026, incrementa el monto de las Pensiones y Programas de Bienestar: La Pensión Mujeres Bienestar aumenta a 3 mil 100 pesos bimestrales; para Adultos Mayores a 6 mil 400 pesos, y para Personas con Discapacidad es de 3 mil 300 pesos cada dos meses. Asimismo, continúan y se fortalecen los programas para Madres Trabajadoras, que otorgan mil 650 pesos bimestrales y Sembrando Vida, 6 mil 450 pesos mensuales.

La directora general del programa "La Escuela es Nuestra", Pamela López Ruiz, explicó que para este año este programa tiene un monto asignado de 26 mil mdp para beneficiar a 9.5 millones de estudiantes de 78 mil 923 escuelas, de las que 72 mil 831 son de Educación Básica y 6 mil 92 de Media Superior. Dio a conocer que, de enero a marzo, los Servidores de la Nación visitarán las escuelas para realizar las asambleas, de abril a mayo se hará la entrega de tarjetas y en mayo se realizará el pago correspondiente.



