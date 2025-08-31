Recuperan clásico de pedagogía artística

El método de dibujo del pedagogo y promotor cultural Adolfo Best Maugard, publicado originalmente en 1923 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), reaparece ahora en una edición facsimilar del sello Alias, con un nuevo diseño de forros y un epílogo crítico del etnólogo Sergio Raúl Arroyo.

“¿Por qué el método nos llama la atención hoy día? Por varias razones y la primera está relacionada con la propia historia del dibujo en México”, expuso Arroyo durante la presentación, el jueves pasado, de Método de dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano, en el Palacio de Cultura de Banamex.

“La Escuela al Aire Libre”, dijo al respecto, “no es algo que pueda pasar desapercibido para nosotros: tiene una voluntad mexicanista que no podemos desaparecer de un solo plumazo (porque) nos permite repensar de qué manera o cómo se podía refuncionalizar este arte popular que venía de la época virreinal para darle una cierta vigencia en el siglo 20”.