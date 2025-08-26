Corrigen cifras del SNSP sobre homicidios dolosos de julio en Hidalgo

PACHUCA, Hgo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dio a conocer que realizó una aclaración al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual había reportado 50 víctimas de homicidio doloso en Hidalgo durante julio, pero en realidad la cifra corresponde a 29 víctimas.

De acuerdo con la dependencia, el reporte del Secretariado integraba 17 carpetas con 21 víctimas ocurridas en mayo y junio, pero que fueron reclasificadas como homicidios dolosos en julio, lo que infló el total mensual.

Se explicó que las 50 víctimas corresponden a los meses de mayo, junio y julio; al reclasificarse los delitos con base en el avance de las investigaciones y dictámenes periciales, se confirmaron como homicidios dolosos.

Estos ajustes se verán reflejados en la actualización de datos que el organismo publicará en septiembre.