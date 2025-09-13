Se escondía Bermúdez Requena en zona exclusiva de Paraguay

En una casa de dos plantas con alberca dentro de un barrio exclusivo del área metropolitana de Asunción, agentes en Paraguay detuvieron al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H", señalado como presunto líder de "La Barredora".

La Fiscalía de Paraguay detalló que el procedimiento fue ejecutado en la noche del viernes 12 de setiembre a las 23:00 horas, a cargo del agente fiscal Giovanni Grisetti, junto con funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

"El Ministerio Público coordinó captura con fines de extradición de ciudadano mexicano requerido por extorsión y secuestro", comunicó la Fiscalía paraguaya.

"En el marco de esta causa, y atendiendo a la información de inteligencia compartida por las autoridades mexicanas, se dispuso un allanamiento en un conocido barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso", añadió.

De acuerdo con reportes la casa se encuentra en Surubi'i, una zona residencial exclusiva de Mariano Roque Alonso, a unos 15 kilómetros del centro de Asunción.

La detención de Bermúdez se realizó con fines de extradición, ya que es requerido por la justicia mexicana por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

"La solicitud fue recepcionada por vía diplomática, conforme al Tratado de Extradición vigente entre la República del Paraguay y los Estados Unidos Mexicanos (Ley N.º 3027/2006). En atención a ello, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la capital, a cargo del juez Osmar Legal, dictó la orden de detención correspondiente", apuntó la Fiscalía extranjera.

En imágenes compartidas por aquella institución se ve a Bermúdez custodiado en el interior del domicilio, sentado en la sala y vistiendo ropa deportiva de color caqui.

Los agentes encontraron fajos de dólares y guaraníes, tarjetas bancarias, identificaciones y joyería asegurada en la vivienda. En la cochera los agentes hallaron un auto de alta gama, estos elementos, consideró la Fiscalía de Paraguay, podrían constituir evidencia relevante para el proceso abierto en México.

"Esta intervención fue posible gracias a la articulación efectiva entre el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Nacional Antidrogas, cuyas coordinaciones permitieron materializar la orden de captura con éxito, reforzando el compromiso del Paraguay en la cooperación judicial internacional contra el crimen organizado transnacional", apuntó.

En México, el Gabinete de Seguridad informó que participaron CNI, SEDENA, SEMAR, FGR, Guardia Nacional y SSPC, y agradeció el apoyo del Gobierno de Paraguay.

Bermúdez tenía orden de aprehensión desde febrero de 2025 en Tabasco por los delitos mencionados, además de una ficha roja girada por Interpol desde julio.

De acuerdo con reportes, había salido de México y se movió por varios países antes de ocultarse en Paraguay.