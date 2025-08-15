Catean un edificio ligado a Bermúdez

A través de un operativo interinstitucional, elementos de seguridad ejecutaron en Villahermosa una orden de cateo en un lujoso departamento vinculado a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco y prófugo de la justicia.

El despliegue de seguridad comenzó alrededor de las 18:30 horas en el complejo residencial de lujo denominado “Luna Park”, ubicado en el número 1124 de la calle Plutarco Elías Calles de la colonia Jesús García.

Al punto acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Guardia Nacional y policías locales que ayudaron a acordonar el área y cerraron la calle para dar lugar a la operación de los elementos.

Según testigos, las autoridades forzaron la puerta de cristal de la recepción para ingresar y se dirigieron al último piso del edificio C, donde se realizó el cateo. Circulan imágenes donde se ven vidrios de cristal en el suelo del primer piso.

Aunque la FGE no ha emitido un comunicado oficial, fuentes informaron que la propiedad revisada está relacionada con Hernán Bermúdez, cuyo nombre figura en las fichas de búsqueda de la Interpol, por sus presuntos nexos con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”.

Medios locales reportaron que los agentes aseguraron una caja fuerte del departamento.

Este operativo se suma al cateo realizado la semana pasada en otra residencia del exfuncionario, ubicada en el exclusivo fraccionamiento “El Campestre”.

En esa ocasión, el inmueble también fue asegurado y, aunque las autoridades no encontraron personas, el titular de la FGE, Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que el objetivo era buscar personas u objetos que pudieran ayudar en las investigaciones.

El caso de Hernán Bermúdez Requena, nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández en 2019, ha escalado hasta convertirse en un escándalo de corrupción y crimen organizado. El actual Gobernador, Javier May Rodríguez, señaló a Bermúdez como líder de “La Barredora”, el grupo criminal responsable de la ola de violencia que ha sacudido a la entidad.

Se presume que el exfuncionario huyó del país en enero de 2025 y ha sido rastreado en Panamá y Brasil, países identificados como sus destinos.

El pasado 25 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Bermúdez, así como las de empresas y familiares relacionados.

Mientras tanto, el Gobernador Javier May viajó este jueves a la Ciudad de México, para entablar una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para tocar primordialmente el tema de seguridad.

“Esta mañana nos reunimos en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar los avances de la estrategia

en materia de seguridad. Con una estrecha colaboración de las fuerzas estatales y federales del orden y el apoyo incondicional del Gobierno de México está regresando la paz a Tabasco”, informó.