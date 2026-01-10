Marchan en Hermosillo contra intervención de EU en Venezuela

Activistas y representantes de diversas organizaciones civiles se manifestaron este fin de semana en Hermosillo para expresar su rechazo a la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela y otros países de América Latina.

La movilización inició en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora (Unison) y concluyó frente al Consulado de Estados Unidos, ubicado sobre el bulevar Navarrete.

Durante el recorrido, los participantes portaron pancartas y banderas de Venezuela y Palestina, además de corear consignas contra lo que calificaron como una "injerencia imperialista" en la región.

¿Qué motivó la protesta en Hermosillo?

Entre los mensajes más visibles se leían frases como "Fuera yanquis de América Latina" y llamados a detener la criminalización de personas migrantes en Estados Unidos.

Frente al consulado estadounidense, integrantes de distintas corrientes políticas y sociales, incluidas organizaciones feministas, socialistas y colectivos solidarios con Palestina, leyeron posicionamientos en los que denunciaron lo que consideran una escalada de la ofensiva del gobierno estadounidense contra Venezuela.

En sus intervenciones señalaron que, ante este escenario, no bastan las condenas diplomáticas, sino que es necesaria una movilización amplia de la clase trabajadora y de los pueblos.

Rafael Trujano, activista con trayectoria en diversas luchas sociales, sostuvo que la protesta responde a hechos recientes que, desde su perspectiva, violan el derecho internacional. "No podemos admitir que Donald Trump se sienta dueño del mundo. A los únicos que les pertenece es a los pueblos originarios y a la clase trabajadora", expresó. Añadió que, como latinoamericanos, las agresiones contra cualquier país del continente competen a todos, sin importar la nacionalidad.

Trujano detalló que en la movilización participaron representantes del Partido Comunista Revolucionario, de la organización feminista Pan y Rosas, así como académicos, colectivos ambientalistas, activistas solidarios con Palestina, integrantes de la Iglesia católica y ciudadanos sin afiliación partidista.

Detalles de la movilización en defensa de Venezuela

El contingente avanzó con apoyo de la Policía Municipal, que resguardó la vialidad para evitar incidentes. No se reportaron enfrentamientos ni detenciones durante la jornada.

De manera paralela, en la capital sonorense se llevó a cabo la Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional, organizada por Morena Sonora, como parte de una convocatoria nacional.

El encuentro tuvo lugar en la plaza El Mundito, donde se desarrolló un encuentro político-cultural con música latinoamericana y la participación de militantes, simpatizantes y ciudadanía en general.

Durante el evento, se reiteró un respaldo público a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se expresó el rechazo a cualquier forma de intervencionismo de Estados Unidos en México y en América Latina.

En el acto encabezado por la dirigente de Morena en Sonora, Judith Armenta, participaron el diputado Jacobo Mendoza, Mary Carrasco, directora del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), el joven Eber Cabrera y la estudiante Cristell Verdugo, quienes coincidieron en la defensa de la soberanía, la autodeterminación y la dignidad nacional.