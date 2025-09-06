Traía 10 mdp en oro el helicóptero caído

El helicóptero que se desplomó el pasado martes en el Municipio de Tepetlixpa, Estado de México, presuntamente transportaba 300 kilogramos de oro en lingotes, mismos que no han sido localizados.

Las barras del metal, cuyo nivel de pureza no se especificó, estarían valuadas en alrededor de 10 millones de pesos.

Así lo establecen los primeros datos que autoridades estatales y federales recabaron, como parte de la investigación del siniestro aéreo, el cual dejó un saldo de dos personas muertas.

Los fallecidos son el piloto de la aeronave y un custodio de la empresa Cometra, la cual presta servicios de traslado de valores.

De acuerdo con los reportes preliminares, el helicóptero Airbus EC130 B4, matrícula XA-QST, despegó con los lingotes de oro de la mina Media Luna, ubicada en Cocula, Guerrero, perteneciente a la compañía canadiense Torex Gold Resources.

El cargamento iba a ser trasladado a la Ciudad de México, sin embargo, alrededor de las 15:30 horas, la aeronave se desplomó en el Paraje Las Palmas, cerca de la Carretera Amecameca-Cuautla, en los límites con el Estado de Morelos.

La emergencia fue atendida en primera instancia por elementos de Seguridad Pública y de Protección Civil y Bomberos de Tepetlixpa. Posteriormente, acudió personal de dependencias estatales y federales.

Pese a que en la bitácora del vuelo estaban enlistados cinco hombres, en el sitio sólo fueron localizados los cuerpos sin vida de dos de ellos. Hasta el momento, se desconoce el paradero de las otras tres personas.

En la zona tampoco fue localizado el oro, hecho que investiga la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En tanto, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, inició una indagatoria para determinar las causas del siniestro.



