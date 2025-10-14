Frente frío 7 en México: ¿cuándo entra?

El frente frío número 7 está a punto de iniciar, se trata de un nuevo periodo de bajas temperaturas que, de acuerdo con Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé la presencia de una helada de hasta -5 grados centígrados.

A pesar de que la dependencia señaló que la helada entrará por el noroeste, este fenómeno también se sentirá en la CDMX y Estado de México. Por este motivo, a continuación te diremos cuál es la ruta que seguirá y en qué otras regiones del país se esperan bajas temperaturas.

¿Cuándo llega el frente frío 7 a México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 7 ingresará durante la madrugada de este miércoles sobre el noroeste del país, en interacción junto a corrientes en chorro polar y subtropical en la zona de Baja California, donde se esperan temperaturas de hasta -5 grados centígrados.

Estados afectados por el frente frío 7

Este fenómeno, además del descenso en la temperatura, ocasionará rachas de viento con intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.