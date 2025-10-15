Héctor Astudillo confirma revocación de visa estadounidense

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores informó que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa el pasado 31 de julio.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Astudillo Flores confirmó que el Departamento de Estado norteamericano le informó sobre la revocación del documento y dijo desconocer las causas de la decisión.

"Efectivamente, me fue revocada la visa hace dos meses y medio, con fecha 31 de julio. De acuerdo a un correo electrónico que llegó", dijo.

El exgobernador señaló que, a pesar de sus intentos para obtener más detalles sobre la decisión del gobierno estadounidense, no ha recibido una explicación clara por parte de las autoridades.

"No he tenido información del porqué. He tratado de informarme las razones y no he tenido mayor información", dijo.

Lamentó que la información sobre la revocación de su visa se haya filtrado y calificó el hecho como "guerra sucia" en su contra.

"Yo no tengo nada que ocultar, he sido un hombre público y quiero hacerlo público como también rechazar informaciones dolosas, viles, miserables que se han hecho sobre mi persona. Se ha generado una guerra sucia, muy vil que quiero atajar", expresó.

Detalló que ya entregó su visa como se le solicitó e inició los trámites para recuperarla pues ya tenía 37 años con ella, tiempo en el que la ha utilizado para trabajar, estudiar y vacacionar.

Informó que la fecha para la entrevista para su nueva visa es en septiembre de 2026.