Lanzan campaña para fortalecer lo Hecho en México

Con el objetivo de fortalecer el consumo interno y promover el orgullo por los productos nacionales, la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzaron la campaña "Lo Hecho en México está mejor hecho – Que ganen los mexicanos", en el contexto de la próxima Copa Mundial de Futbol 2026.

La dependencia federal informó que la iniciativa reúne a empresas mexicanas y a compañías con operaciones en el país, las cuales impulsarán la campaña bajo un concepto inspirado en el juego de pelota prehispánico, como símbolo de identidad y competitividad nacional. La estrategia también cuenta con el respaldo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

¿Qué busca la campaña Hecho en México?

Durante el encuentro con representantes de más de 50 empresas participantes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el gobierno federal y la iniciativa privada mantienen una agenda común para promover inversiones, generar empleo y detonar el desarrollo económico del país.

Por su parte, el presidente del CCE, José Medina Mora, señaló que hablar de crecimiento económico en el contexto actual implica fortalecer la confianza en la calidad de los productos nacionales. Subrayó que la campaña busca elevar estándares, competir con orgullo y demostrar que lo Hecho en México no solo cumple, sino que destaca a nivel internacional.

Acciones del gobierno y la iniciativa privada

Las autoridades precisaron que la campaña será financiada con recursos privados aportados por las marcas participantes, cuya identidad se dará a conocer posteriormente. En tanto, la Secretaría de Economía aportará la autorización del sello Hecho en México y se encargará de la promoción institucional de la iniciativa y sus objetivos.

Impacto de la campaña en el crecimiento económico

La campaña Hecho en México se presenta como una oportunidad para fortalecer la economía nacional y fomentar el consumo de productos locales, en un momento clave con la Copa Mundial a la vista.