Hay resultados contundentes responde la presidenta a EU

En medio de las amenazas que ha hecho el presidente Donald Trump para comenzar operaciones militares en México, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que "hay resultados muy contundentes" luego de que Estados Unidos exigió a México resultados "concretos y verificables" contra los cárteles, fentanilo y armas.

También, la Mandataria reconoció que Estados Unidos ha ofrecido la participación directa de sus agencias de seguridad e incluso de fuerzas militares —entre ellas la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— en operativos contra el crimen organizado en territorio mexicano; sin embargo, subrayó que su administración ha rechazado de manera reiterada esa posibilidad.

En la conferencia matutina que se llevó a cabo en el Estado de México, entidad donde realizó una gira de trabajo, la Mandataria fue cuestionada sobre un reporte publicado por "The New York Times" en el que se señala que el gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre México para que permita que fuerzas militares estadounidenses ataquen laboratorios de fentanilo en territorio nacional, de acuerdo con funcionarios de ese país.

Al respecto, Sheinbaum Pardo insistió en que, si bien existe una relación de cooperación bilateral en materia de seguridad, esta se mantiene bajo principios de soberanía y respeto a la autonomía de México, por lo que no se permitirá la participación de fuerzas extranjeras en operativos dentro del país.

"Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir al crimen organizado, a la delincuencia organizada, y siempre hemos dicho que no", remarcó la Presidenta.

Precisó que la colaboración con Estados Unidos sí se da en otros ámbitos, particularmente en el intercambio de información e inteligencia, así como en el apoyo con equipo de vigilancia, siempre y cuando exista una solicitud expresa de las autoridades mexicanas y bajo condiciones previamente definidas.



