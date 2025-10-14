Libera Hamás a 20 rehenes

Libera Hamás a 20 rehenesCanje de presos palestinos: Israel libera rehenes en Gaza
Israel ha empezado este lunes a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su breve historia. Lo ha hecho cuando Hamás ha completado este lunes la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en Gaza, una liberación retransmitida en una pantalla gigante ante varios miles de personas en la plaza ahora rebautizada como de los rehenes, en el centro de Tel Aviv. Han seguido, entre lágrimas de alegría y gritos de entusiasmo, las imágenes de una entrega que se ha desarrollado en dos tandas y que ha supuesto —en el marco de un canje por la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos— la culminación parcial (aún falta la entrega de los cadáveres), pero exitosa de la primera gran prueba de fuego del plan de Donald Trump para Gaza. Su futuro, ahora, sigue repleto de retos.
La primera tanda, de siete secuestrados, cerca de las 09.00 (08.00, hora peninsular española); y una segunda, de los otros 13, tres horas más tarde. Todos fueron entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja, que los puso en manos del ejército de Israel y pasaron un reconocimiento médico en los hospitales del país.
Tras recibirlos, Israel comenzó a poner en libertad a los presos palestinos, en una excarcelación que ha dejado imágenes muy dispares. Mientras que una multitud recibe con entusiasmo al grueso (1.718) en Jan Yunis —en el sur de Gaza y donde la presencia de milicianos armados ilustra los retos que aún afronta el plan de Donald Trump—, otros 154 han sido expulsados a Egipto por la puerta de atrás. El ambiente también era muy distinto en Cisjordania, donde cientos de familiares y allegados recibieron a 88. Llegaban demacrados, con signos de violencia y sin querer hablar (a diferencia de anteriores canjes), relatando amenazas de los servicios secretos israelíes si lo hacían.