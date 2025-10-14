Libera Hamás a 20 rehenes

Israel ha empezado este lunes a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su breve historia. Lo ha hecho cuando Hamás ha completado este lunes la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en Gaza, una liberación retransmitida en una pantalla gigante ante varios miles de personas en la plaza ahora rebautizada como de los rehenes, en el centro de Tel Aviv. Han seguido, entre lágrimas de alegría y gritos de entusiasmo, las imágenes de una entrega que se ha desarrollado en dos tandas y que ha supuesto —en el marco de un canje por la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos— la culminación parcial (aún falta la entrega de los cadáveres), pero exitosa de la primera gran prueba de fuego del plan de Donald Trump para Gaza. Su futuro, ahora, sigue repleto de retos.

La primera tanda, de siete secuestrados, cerca de las 09.00 (08.00, hora peninsular española); y una segunda, de los otros 13, tres horas más tarde. Todos fueron entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja, que los puso en manos del ejército de Israel y pasaron un reconocimiento médico en los hospitales del país.