Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly

La Fiscalía del Estado de México ha detenido, tras once días de incertidumbre y angustia, a dos hombres a los que vincula con la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, la adolescente de 16 años a la que se le perdió el rastro el 2 de octubre. Las autoridades han señalado que ambos sospechosos, de 57 y 36 años, aparecen en los videos de las cámaras de seguridad que registraron el camino que hizo la adolescente de vuelta a su casa tras sacar fotocopias en la colonia San Rafael Chamapa, al suroeste de Naucalpan (Estado de México). Tras realizar un cateo en el taller donde uno de los hombres trabaja como tornero, la policía de investigación ha encontrado unas botas manchadas de sangre que coinciden con las muestras de ADN que se tomaron a los padres de la niña, según un comunicado publicado este lunes. Ninguno de los dos hombres ha dado detalles de dónde se encuentra Kimberly.

Los detenidos, Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, fueron captados en las imágenes de videovigilancia de las calles por las que caminó Kimberly antes de desaparecer. El primero y más mayor de los dos, la interceptó en la esquina de la Diagonal Minas y la cerrada Filomeno Matas. Corrió hacia ella y la llevó hasta un “vocho”, un Volkswagen gris sedan, que conducía Paulo Alberto “N”.

Gabriel Rafael “N” trabaja como tornero en un taller que fue cateado por las autoridades durante la investigación. Allí encontraron unas “botas color café que presentaban manchas aparentemente hemáticas”. Esas mismas botas son las que llevaba puestas el detenido en las imágenes de las cámaras de seguridad el día de la desaparición. El perito en genética forense, tras analizarlas, determinó que la sangre coincide con las muestras genéticas que se tomaron a los padres de Kimberly, “por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima”. Ninguno de los dos detenidos ha querido proporcionar información sobre el paradero de la adolescente, por lo que la Fiscalía continúa la búsqueda.