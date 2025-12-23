Localizan hasta 50 ajolotes del Altiplano en Querétaro

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) localizaron hasta 50 ejemplares de ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci) en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, una especie en peligro de extinción de la que no se tenía registro desde hace 15 años en la región.

El hallazgo se realizó en un lago artificial utilizado para actividades agrícolas, ubicado en una propiedad privada cercana a la comunidad de San Ildefonso, lo que permitió que los ejemplares se desarrollaran como en un refugio natural, sin perturbación humana. Investigadores señalaron que esta condición fue clave para la supervivencia de la especie.

¿Cómo se realizó el descubrimiento del ajolote?

Diego de Jesús Chaparro, quien encabeza el proyecto junto con el biólogo Julio César Parra, explicó que el descubrimiento es relevante para la conservación, ya que podría convertir a esta salamandra en una especie "sombrilla", capaz de atraer recursos públicos para la protección del ecosistema donde habita.

Durante los estudios, los especialistas analizaron parámetros físico-químicos del agua y realizaron un censo detallado de los ejemplares para evitar duplicidades, registrando edad aproximada, sexo, estado de salud y características distintivas, como las manchas laterales que funcionan como huellas individuales.

Acciones para la conservación del ajolote del Altiplano

Los investigadores advirtieron que la contaminación del agua y las actividades agrícolas representan una amenaza para la especie, por lo que llamaron a reducir la polución y promover acciones conjuntas entre autoridades y productores. El ajolote del Altiplano será estudiado durante al menos cuatro años, con el objetivo de impulsar su conservación a largo plazo.

Amenazas para la especie y su hábitat

El hallazgo de los ajolotes en Amealco de Bonfil es un paso importante para la protección de esta especie en peligro, pero también resalta la necesidad de acciones inmediatas para preservar su hábitat y asegurar su futuro.