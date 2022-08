Hallan a mujer ejecutada en una brecha

La víctima, quien no fue identificada, presentaba ya estado de descomposición, por lo que las autoridades no pudieron valorar la edad o alguna seña particular, dijo una fuente policiaca.

Añadió que vestía una blusa oscura, shorts oscuro y sandalias grises.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 13:00 horas en una brecha a la que se tiene acceso por el kilómetro 34 de la Autopista a Laredo.

De acuerdo con la fuente, la mujer estaba tirada en el lugar y a un costado de ella se encontró un casquillo de arma corta.

Las autoridades investigan si la mujer es una inmigrante

La zona fue asegurados por elementos de la Policía municipal y ministeriales para realizar las indagatorias del feminicidio.