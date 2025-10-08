Suman 105 personas identificadas de las 386 halladas en el crematorio

Un total de 105 personas han sido identificadas después de ser encontradas en el crematorio "Plenitud" en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en el mes de junio fueron encontrados 386 cuerpos sin cremar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este día que, a través del personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, se notificó ya a 98 familias de estas identificaciones, y en las próximas horas, se notificará a los siete restantes.

Cabe hacer mención de que, dentro del total de identificaciones, se incluyen seis personas de las que se obtuvieron sus datos personales, gracias a la información e imágenes que se han recopilado a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, en el cual se sigue recibiendo información.

A su vez, se detalló que de los 89 cuerpos identificados, ya fueron entregados a sus familiares, quienes cuentan con el apoyo de distintas instituciones y empresas para disponer del mismo como mejor lo consideren.

De las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, 73 han interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.