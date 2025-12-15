Sonora alerta por hackeos en dependencias estatales

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora alertó sobre intentos de hackeo y la extracción de información de la Subsecretaría de Egresos, por lo que se interpuso la denuncia correspondiente y se dio aviso a las autoridades competentes. Se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y se coordinó con instancias estatales y federales especializadas en ciberseguridad.

¿Qué acciones tomó la Agencia de Transformación Digital?

Durante el segundo semestre de 2025, Sonora registró múltiples ataques cibernéticos a dependencias estatales y municipales, afectando operaciones administrativas y servicios públicos. Entre julio y diciembre, cuatro instituciones, incluyendo el ayuntamiento de Cajeme, la Policía Municipal de Hermosillo y la Secretaría de Educación y Cultura, sufrieron hackeos, filtraciones y secuestro de información.

Detalles sobre el hackeo a instituciones en Sonora

En días recientes, el grupo hacker Chronus Team filtró datos personales de 1,211 elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, exponiendo información delicada como nombres, números de contacto, armamento asignado y fotografías, lo que representa un riesgo para la seguridad de los agentes y sus familias. La corporación implementó medidas de revisión de sistemas, actualización de contraseñas y auditorías internas para reforzar la protección de la información.