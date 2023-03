Evade aspirante al INE hablar sobre 'Plan B'

CIUDAD DE MÉXICO

"No, no entiendo tu pregunta, tengo 30 años, 33 años en el servicio electoral...,por eso no la entiendo tu pregunta. Hace mucho que estoy en esto", respondió a Grupo REFORMA.

"Sin opinión. ¿Me vas a presentar sobre el caso que acabo de vivir? Es que de lo otro no se vale, porque hay que ser muy decentes y aplicados con las reglas que pone el propio comité. Hay que ser respetuosos", dijo.

Sobre el Comité Técnico, dijo que se trata de un trabajo arduo.

En cuanto al proceso de evaluación, señaló que es muy completo el formato.

"Participan todos los integrantes haciendo preguntas; algunas preguntas que rescatan de la ciudadanía, lo cual es muy bueno, porque la ciudadanía participó a la convocatoria del comité mandando preguntas".

Se prevé que este domingo acudan otros aspirantes al INE, los cuales aprobaron la primera etapa tras un examen que se les aplicó en esta misma sede.

Acaparan los Taddei puestos en Sonora La familia de Guadalupe Taddei tiene a varios de sus integrantes con puestos en el Gobierno federal, así como en el Gobierno de Sonora e instituciones locales.

En 2022, el Presidente López Obrador informó que el nuevo director de la empresa de litio mexicano, "LitioMx", sería Pablo Daniel Taddei, hijo de Jorge Luis Taddei Bringas, delegado de Bienestar en Sonora, quien es primo hermano de la aspirante al INE.

La hija del 'superdelegado', Ivana Celeste Taddei Arriola, es diputada de Morena; su otro hijo, Jorge Carlos, ha sido director regional en la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

Luis Rogelio Piñeda Taddei, sobrino suyo, hijo de Guadalupe, es director General del Centro de Investigaciones Parlamentarias del congreso sonorense. Jorge Francisco Piñeda Taddei, otro sobrino, es encargado desde enero de la nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora. León Fernando Piñeda Taddei, sobrino también, tomó el cargo de secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa local en diciembre.

Otro sobrino más del superdelegado, Luis Alonso Taddei Torres, es director de Estudios y Proyectos en el Instituto Sonorense de la Juventud, desde octubre pasado, luego de que Alfonso Durazo asumió como Gobernador.