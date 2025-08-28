Declina Gutiérrez Müller a la Rectoría de BUAP

La esposa del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en la lista de nueve personas postuladas para contender a la Rectoría de la BUAP.

Los aspirantes fueron citados ayer por la Comisión de Auscultación para una serie de entrevistas y dar a conocer las razones de su postulación.

Sin embargo, Gutiérrez Müller no se presentó a la entrevista programada a

las 13:45 horas y, al no cumplir con este requisito, quedó automáticamente descartada.

Incluso, si se hubiera presentado, tampoco cumplía con otro requisito de la convocatoria, pues no había tramitado su constancia académica de antigüedad en la plaza, un documento que debió obtener a más tardar el martes.

La postulación, de acuerdo con fuentes locales, es a propuesta de los estudiantes, en específico de la Facultad de Economía.

La BUAP, a través de su área de Comunicación Social, confirmó a Grupo REFORMA que Gutiérrez Müller no se presentó a las entrevistas.

Explicó que cualquier miembro de la comunidad universitaria puede postular a candidatos, sin que necesariamente estén enterados, y que la asistencia a la entrevista es la manera de confirmar el interés.

La actual Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, quien también busca la reelección, señaló en entrevista con medios que la decisión de participar en el proceso estaba en manos de Gutiérrez Müller, al ser una postulación de terceros.

Sin embargo, con esta declinación, el proceso de auscultación continuará con los otros ocho aspirantes que sí cumplieron con la documentación requerida.

Aunque la investigadora no ha fijado su postura pública al respecto, en uno de sus estados de Instagram difundió un video de agradecimiento en el que aparece la actual Rectora Cedillo Ramírez, con lo que ventiló su apoyo.



