Daños incalculables por el gusano barrenador

Desde noviembre de 2024, fecha en la que se dio a conocer el primer caso detectado de miasis por Cochliomyia hominivorax (gusano barrenador) en Chiapas, y a días de concluir el año, ganaderos han reportado pérdidas económicas incuantificables, por lo que no creen que en 2026 vaya a mejorar la situación.

Jorge Ortiz Arévalo, director del rastro municipal de esta localidad y productor de ganado bovino y porcino, explica que las pérdidas económicas por la miasis son incuantificables debido a la cantidad de animales muertos, la reducción de producción de carne o leche, el incremento de costos en tratamiento, el impacto en el crecimiento del ganado y la caída en el precio del canal por daño en la piel.

"Si yo compraba medicamentos mensualmente con un costo de 2 mil 500 pesos, hoy estoy gastando 6 mil pesos porque tenemos que estar pendiente de que esa mosca no entre a nuestro hato, eso hace que el gasto aumente", señala.

Ortiz Arévalo considera que no se ve que en 2026 vaya a mejorar la situación, ya que los casos de miasis en ganado bovino, ovino, equino, porcino, animales domésticos, de corral y en humanos se ha incrementado.

"Yo lo he visto y he oído por compañeros ganaderos que los casos de gusano barrenador se han incrementado y sigue causando estragos en toda la costa de Chiapas y la región fronteriza con Guatemala", dice.

Considera que para el próximo año los casos de miasis en animales de sangre caliente, incluido los humanos, se incrementen. "Es mentira el que diga que en su rancho no hay gusano barrenador, la mosca no tiene frontera", indica.

Condiciones climáticas propicias para el gusano barrenador

Para Julio César Herrera Toledo, productor agrícola y pecuario, las condiciones climáticas actuales son propicias para el desarrollo, proliferación y dispersión de la mosca del gusano barrenador, debido a la falta de lluvia que le impida su desplazamiento a otros lugares y mayor aire que le permita volar la mayor cantidad de tiempo.

Esta mosca puede viajar distancias considerables volando hasta 10 kilómetros diarios e incluso entre 20 y 30 kilómetros en climas áridos en busca de huéspedes y su desplazamiento de hasta 290 kilómetros en dos semanas.

"Las condiciones climáticas sobre todo de aeración, puede volar a hacia donde ella lo considere, porque la hembra está buscando garantizar la reproducción de su especie y va a buscar dónde ovipositar para poder garantizar que sus larvas prosperen", explica Herrera Toledo.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ha externado que, si la plaga se extendiera a todo el territorio nacional, el impacto económico podría alcanzar hasta los 47 mil millones de pesos.

Hasta diciembre de 2025, los casos de miasis en animales de sangre caliente, sobre todo en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos, felinos, aves de corral, aves silvestres y animales en cautiverios, se han detectado principalmente en el estado de Chiapas, y en menores casos en Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Campeche, así como casos esporádicos en Jalisco y Guerrero e intentos en Nuevo León.

Datos oficiales señalan que el mayor porcentaje de casos se han encontrado en el ombligo de los animales recién nacidos, seguido de lesiones por trauma, heridas por alambre, descorne, vulva, papilomatosis, garrapata, pezuña, marcaje, lesiones dérmicas, prepucio, castración, otitis, región anal, neoplasia, mastitis, entre otras.

Cierra 2025 con más de 11 mil casos a nivel nacional

El presente año cerrará con más de 11 mil casos de miasis en animales, de los cuales casi 5 mil se detectaron en Chiapas, informó el delegado regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) de la zona del Soconusco, Eduardo Vázquez Méndez.

De acuerdo con el funcionario estatal, los casos detectados se presentaron en primer lugar en ganado; segundo, en perros, y tercero, en marranos; por último, repartido en gatos y aves de corral.

Resalta que para la detención de la propagación de la Cochliomyia hominivorax, el gobierno de Chiapas puso en marcha el primer programa emergente, que es la aplicación de la ivermectina, un medicamento que se aplica al ganado a efecto de que desparasite y sea repelente para la mosca.

"Todas las asociaciones ganaderas participan en la aplicación de este producto al ganado, para contrarrestar el crecimiento del gusano", menciona.

Vázquez Méndez presume que ha sido el único estado en implementar este programa en el país y "dio resultado", a pesar de las contradicciones con el sector ganadero que indica que los casos siguen al alza.

Abunda que se distribuyeron más de 3 mil frascos de un litro, el cual alcanzaba para un centenar de cabezas de ganado.

Para no afectar al sector ganadero, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la SAGyP Chiapas, acordaron no implementar cuarentena en ranchos con casos de gusano barrenador, pero sí se supervisa que todo el protocolo de sanidad se realizara a efecto que no se tuviera problemas para el ganado de exportación o traslado.

"El plan que el gobierno implementó es emergente, no nos da para erradicarlo, nos da para controlarlo", aclara Vázquez Méndez, tras anunciar que el programa emergente seguirá a principios del próximo año.

Casos de miasis en humanos

El boletín de vigilancia epidemiológica de la semana 49 de la Secretaría de Salud, correspondiente al periodo del 30 de noviembre al 6 de diciembre, reportó un total de 99 casos en humanos, de los cuales 82 se presentaron en Chiapas.

La dependencia informó que se registraron cinco defunciones, aclarando que las muertes no fueron consecuencias directas de la infestación, sino de complicaciones por enfermedades preexistente en los pacientes, tres mujeres y dos hombres.

El municipio con mayor afectación por miasis en humanos se registró en Tapachula, y el resto repartido en loca-

lidades como Mazatán, Huixtla, Acapetahua, Motozintla, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Tuzantán, Chilón, Ocosingo, Escuintla, Acacoyahua, Mapastepec, Tonalá, Pichucalco, Chalchihuitán, Chamula, Yajalón, Suchiate, Sitala, Las Rosas, Tila, Comitán, Palenque, El Porvenir, Chicomuselo, Ángel Alvino Corzo, Chilón, Cintalapa y Berriozábal.



