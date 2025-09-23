Acepta EU acuerdo por el gusano barrenador

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos aceptó usar criterios técnicos para abrir o cerrar la frontera ante los casos de gusano barrenador.

"Hubo un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos (para) que no fuera discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera, sino que fuera con base en una serie de indicadores técnicos.

"Y eso lo aceptaron y es lo que está por definirse en unos días", afirmó la Mandataria.

Indicó que un equipo de la Secretaría de Agricultura de EU estuvo durante varias semanas en México e hizo una revisión de las condiciones de seguimiento que se están haciendo en el País.

"Están por dar su determinación. Encontraron, hasta donde me informa el Secretario (de Agricultura, Julio) Berdegué, se está haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador y están por emitir próximamente su dictamen", mencionó.

Grupo REFORMA publicó que una de las principales asociaciones de ganaderos de EU exigió a la Administración del Presidente Donald Trump hacer que el Gobierno mexicano rinda cuentas ante la aparición de un nuevo caso de infección de gusano barrenador en un ejemplar de ganado vacuno en Nuevo León.

A pesar de que las importaciones de ganado a través de la frontera están detenidas, la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res de EU (NCBA, en inglés) pidió al Departamento de Agricultura exigir al Gobierno mexicano limitar los movimientos de ganado hacia el norte dentro del propio territorio mexicano.

"Es sumamente preocupante para la industria ganadera de Estados Unidos que el gusano barrenador se haya extendido tan al norte de México y ahora se encuentre a sólo 112 kilómetros de la frontera (de EU)", dijo Colin Woodall, presidente de la NCBA, luego del caso detectado en Sabinas Hidalgo en Nuevo León.

CONTAGIO EN NL FRENA LA EXPORTACIÓN DE TAMAULIPAS





Christian Rivera

CIUDAD VICTORIA, Tamps.-

La posibilidad de los ganaderos tamaulipecos de reanudar la exportación de becerros a Estados Unidos se cerró luego de detectarse el primer caso de gusano barrenador en Santiago, Nuevo León.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, explicó que la Secretaría de Agricultura Federal confirmó la noche del domingo el primer caso en el estado fronterizo, afectando al resto de las entidades exportadoras.

"Malas noticias. Sí, efectivamente hicieron la revisión en todos los estados del norte, excepto Tamaulipas, porque nos acaban de revisar a nosotros. Y pues ya estábamos cerca para tener la posibilidad de una reapertura. Pero el día de ayer hubo un caso en Sabinas, Nuevo León. Entonces, ese nos hace detener ese proceso", explicó el funcionario.

Varela Flores al precisar que por ahora se encuentran en espera del comunicado oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), sin embargo, todo parece indicar que no habrá buenas noticias para la exportación.

El anuncio frena las expectativas que había entre ganaderos y autoridades estatales para que en el corto plazo se diera la reapertura de exportaciones, luego que a finales del 2024 cuando se detectó por primera vez el gusano barrenador en México, el cual ha infectado al ganado, perros, y hasta personas.

"Independientemente de que, bueno, lamentablemente no se va a poder en el mediano o en el corto plazo la exportación, octubre, noviembre", señaló el secretario, al recalcar que las restricciones se mantendrán mientras no se declare erradicada la plaga.

Ante este panorama, el funcionario subrayó que "se va a reforzar precisamente la vigilancia nuevamente, la cuestión sanitaria. Siguen los protocolos como son, ya si hubiera algo nuevo, algún cambio, algún reforzamiento, ya nos lo haría saber Senasica".

Sin embargo, en Tamaulipas no se han confirmado casos positivos de gusano barrenador, gracias al cerco sanitario que se implementó en las fronteras con Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz para detectar posibles becerros infectados.

Es decir, los productores tamaulipecos se han visto afectados los últimos dos años por la tuberculosis bovina que le hizo perder un nivel en el estatus zoosanitario incrementando los costos para poder exportar ganado a Estados Unidos, y ahora por el gusano barrenador.

En cuanto al fortalecimiento de la inspección en Tamaulipas, recordó que la entidad adquirió binomios caninos que se encuentran en etapa de adiestramiento.

"Sería para el año que entra, yo creo que para enero ya estaríamos con los binomios, porque el humano también se tiene que, junto con el canino, adiestrarlo en el sentido de que sea su compañero. Lo tendremos para el año que entra", detalló.







