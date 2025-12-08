Localizan Gusano barrenador en 93 municipios de Yucatán

El gusano barrenador continúa expandiéndose en Yucatán y ya se encuentra presente en 93 municipios del estado, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Tan sólo en la última semana se confirmaron 38 nuevos casos, con lo que el acumulado ascendió a mil 216 detecciones.

Acciones de la autoridad ante el gusano barrenador

Las autoridades estatales informaron que los municipios de Tixcacalcupul y Sacalum se incorporaron recientemente a la lista de localidades afectadas por esta miasis, considerada una enfermedad de alto riesgo para la sanidad animal por la rapidez con la que se propaga.

El reporte semanal detalla que en municipios como Cacalchén, Calotmul, Valladolid, Temozón, Hoctún, Conkal y Tixkokob se detectó un caso en cada uno, mientras que en Motul y Tizimín se registraron tres casos, en Kanasín cuatro y en Mérida un total de 10 contagios.

Detalles confirmados sobre la expansión del gusano barrenador

La Seder precisó que la enfermedad ha sido identificada en diversas especies, entre ellas caninos, porcinos, ovinos, bovinos y felinos, con edades que van desde los tres días de nacidos hasta los 18 años. Las gusaneras han sido localizadas en zonas como el ombligo, el cuello, el oído, la región costal y órganos reproductivos.

La dependencia aseguró que todos los reportes han sido atendidos en un lapso menor a 24 horas, gracias a la colaboración de la ciudadanía y de los productores pecuarios, lo que ha permitido aplicar tratamientos oportunos para evitar complicaciones mayores.

Impacto en la ganadería por el gusano barrenador

Actualmente, 26 médicos veterinarios realizan labores de campo en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), quienes brindan atención gratuita y ejecutan acciones de contención para frenar la propagación del parásito.

Como parte de las estrategias a mediano plazo, el Gobierno del Estado trabaja junto con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en el proyecto de una planta para producir moscas estériles, medida que busca fortalecer el combate al gusano barrenador y proteger la actividad ganadera en la entidad.