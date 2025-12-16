Condenan suspensión de "la verdad" del Rancho Izaguirre

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco condenó la decisión de un juez federal sobre suspender la apertura del juicio oral contra José Gregorio Lastra Hermida, "El Lastra", presunto reclutador de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como encargado del Rancho Izaguirre, hallado el pasado 5 de marzo en el municipio de Teuchitlán.

Por medio de un pronunciamiento en redes sociales, el colectivo que lideró las acciones de búsqueda en el presunto campo de exterminio, dijo que dicha resolución hiere a las víctimas, a sus familias y a toda la sociedad que exige justicia por el caso.

"¿Cómo se atreve a suspender la verdad en un caso como el del Rancho Izaguirre? Su decisión no es neutra ni administrativa: es una resolución que hiere a las víctimas, a sus familias y a toda una sociedad que exige justicia", escribió.

El colectivo agregó que "desde Guerreros Buscadores de Jalisco lo decimos con firmeza: no vamos a callar, no vamos a retroceder y no permitiremos que se suspenda la verdad", por lo que exigieron "verdad, justicia y la no repetición".

Recordaron que "El Lastra", detenido poco después de localizar en centro de reclutamiento en Teuchitlán, es señalado por las propias víctimas y sobrevivientes como uno de los principales actores en hechos de extrema gravedad, tal como "reclutamiento forzado, homicidios, tortura, tratos crueles e inhumanos y presunto tráfico de órganos". Su apellido también aparece en las listas de una libreta localizada en el predio de Teuchitlán.

¿Qué declaró Guerreros Buscadores sobre el juicio suspendido?

"Suspender o frenar procesos en este contexto es inadmisible y vulnera el derecho a la verdad, a la justicia y a la debida diligencia. ¿Dónde queda nuestra lucha? ¿Dónde queda la obligación del Poder Judicial de actuar con enfoque de víctimas y perspectiva de derechos humanos?", dijeron en su cuenta de X.

Los buscadores del colectivo terminaron su mensaje diciendo que "la justicia que ignora el dolor deja de ser justicia" por lo que también expresaron su incertidumbre en el proceso penal que lleva el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, detenido por su presunta implicación en el caso del Rancho Izaguirre.

Detalles sobre la detención de José Gregorio Lastra

"Ojalá nunca tenga que vivir lo que vivimos miles de familias en este país: no saber dónde está un hijo, una hija, un hermano; enfrentar el reclutamiento forzado, la tortura y la deshumanización ejercida por personas como Lastra. La justicia que ignora el dolor deja de ser justicia. Esperemos eso no pase con el alcalde de Teuchitlán, que parecieran que están preparando el terreno", finalizaron.

Sobre "El Lastra", el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México resolvió suspender la apertura de su juicio oral hasta que se resuelva el amparo que tramitó contra su vinculación a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.