Entrenador de fútbol detenido por presunta amenaza a menor

Oficiales municipales de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana de San Luis capital durante un patrullaje lograron detener a un hombre de 40 años, que fue encontrado desnudo al interior de un vehículo con una menor de edad.

Según lo reportado por la corporación, el hecho ocurrió la noche del jueves, cuando agentes de la Guardia Municipal realizaban recorridos de prevención en las calles Demócrito y Privada de Leverrier. Durante el patrullaje, detectaron un vehículo Mustang rojo con vidrios polarizados que aparentaba estar abandonado.

Al activar los protocolos de inspección, los oficiales iluminaron el interior y observaron a dos personas en el asiento trasero, por lo que les pidieron descender, ya que al menos una de ellas no portaba ropa. En ese momento, salió del automóvil un hombre que se identificó como Jesús Jaime "N", de 40 años.

Al revisar el vehículo, los oficiales advirtieron la presencia de otra persona en el interior, que por sus características físicas resultó ser una menor de edad. Ante la posible comisión de un delito, procedieron de inmediato con la detención del hombre.