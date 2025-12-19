Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- Se investiga el origen de una intoxicación masiva de 40 niños de la guardería "Mi Casita", del municipio de Guasave, por lo que siete tuvieron que ser trasladados a un hospital para atención médica especializada.

¿Qué ocurrió en la guardería Mi Casita?

Macario Castro Gaxiola, director de Protección Civil Municipal, manifestó que una de las versiones es que se trató de una negligencia en el manejo de alimentos, por lo que es la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios la que tiene a su cargo la inspección del lugar y determinar las causas.

Los padres de familia expusieron que los datos que se conocen es que fueron servidos a los menores alimentos en mal estado, lo que generó que presentaran síntomas de mareos, vómitos, entre otros, por lo que solicitaron el auxilio de los cuerpos de socorro.

Siete de los menores, sin que se conozcan sus edades, continúan internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo atención médica, pero su estado de salud es estable, el resto se recuperó de las molestias que presentaron.

Acciones de la autoridad ante la intoxicación

Castro Gaxiola dio a conocer que pese a las continuas visitas que se realizan a las guarderías del municipio de Guasave para evaluar las condiciones de los inmuebles y el manejo de los alimentos, se presentó este incidente. Lo que se conoce es que la guardería "Mi Casita" es subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que las autoridades de esa institución intervinieron rápidamente para brindar atención a los menores.

Detalles sobre la atención médica a los menores

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar las responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.