Detienen una dueña de la Guardería ABC

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las copropietarias de la Guardería ABC, ha sido detenida en Hermosillo, Sonora, tras ser deportada de Estados Unidos, según informó ayer la Fiscalía. Téllez tenía una sentencia por homicidio y lesiones culposas por el incendio ocurrido en junio de 2009 en la estancia infantil, en el que murieron 49 niños y decenas más resultaron heridos, en la misma ciudad donde ahora está recluida.

En el comunicado del anuncio, la Fiscalía ha dicho que fue detenida "para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra". La mujer había sido sentenciada en 2016 a una condena de 28 años en prisión, que con amparos y apelaciones, se redujo a cinco años y siete meses. Desde entonces permanecía prófuga.

Téllez fue arrestada en Eloy, Arizona el pasado mes de agosto, donde solicitó sin éxito asilo político. Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su Gobierno solicitaría la extradición para que la mujer enfrente la justicia en territorio mexicano. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que respalda a las familias. "Siempre hay que estar con las víctimas. Me reuní con algunos de ellos en Sonora. Zoé Robledo —titular del IMSS— se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la Guardería ABC", dijo la mandataria.

El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, que agrupa a madres y padres de las víctimas, celebró la captura en agosto y subrayó la responsabilidad de la expropietaria. "Es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política como pretenden posicionarla sus abogados en Arizona".

El 5 de junio de 2009, un incendio iniciado en una bodega se propagó a la guardería del IMSS en Hermosillo. El fuego mató a 49 infantes—25 niñas y 24 niños— y dejó a más de un centenar con lesiones y secuelas de por vida. Todos tenían entre cinco meses y cinco años de edad. La estancia infantil incumplía normas básicas de seguridad: las salidas de emergencia estaban bloqueadas, no contaba con medidas contra incendios y el material de los techos era flamable.



