Aseguran 13 mil 500 litros de gasolina en Guanajuato

El Gabinete de Seguridad informó que en la localidad Pénjamo, Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Seguridad Física de Pemex localizaron e inhabilitaron tres tomas clandestinas, aseguraron 13 mil 500 litros de gasolina, un centro de acopio y dos mil metros de manguera de alta presión.

En Mérida, Yucatán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) durante el cateo a un inmueble, aseguraron tres tanques de almacenamiento, seis bidones con sustancia líquida amarilla, 33 cubitanques con material sintético translúcido.

También dos tambos con sustancia líquida color ámbar, un tractocamión con autotanque, tres semirremolques con un tanque con capacidad de 31 mil litros cada uno.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar una inspección a un contenedor procedente de San Luis Potosí y con destino a Arkansas, Estados Unidos, localizaron 20 tarimas con piedra donde aseguraron 530 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 144 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa en el Centro Penitenciario Aguaruto, elementos de la GN y Policía Estatal realizaron una inspección en los módulos 4, 5 y 28 donde aseguraron siete armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas, dos kilos de marihuana y dos equipos de radio-comunicación.

También en Culiacán, la Policía Estatal y Policía Municipal capturaron a un hombre a bordo de un vehículo con reporte de robo, aseguraron tres armas largas, tres chalecos balísticos y diversas dosis de droga.

En Badiraguato, en el poblado de Huixiopa, elementos del Ejército incautaron 42 kilos de fentanilo, 21 kilos de cocaína y nueve kilos de fentanilo en pastillas. El costo de la droga asegurada es de 349.5 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados de El Mirador Sabinito, San Rafael, Nuevo Mundo y El Vizcaíno, elementos del Ejército localizaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron mil 510 litros y 175 kilos de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 34 millones de pesos.

En Escuinapa, elementos de Semar hallaron dos artefactos explosivos improvisados, 408 cartuchos y 14 cargadores en dos campamentos clandestinos abandonados.

En Elota, elementos del Ejército, al realizar patrullajes de vigilancia detuvieron a una persona, le aseguraron dos armas largas, 21 cargadores, 630 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, dos mochilas y un teléfono celular.

En Tijuana, Baja California integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Municipal aprehendieron a una persona, le aseguraron 13 kilos de metanfetamina y un vehículo.

En Mexicali, los uniformados catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, le aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 10 cargadores, 166 cartuchos, tres granadas de gas, un cerrojo para arma larga, una mira telescópica y tres vehículos.

En la localidad Benjamín Hill, Sonora, la GN y Defensa capturaron a una persona a bordo de un vehículo, le aseguraron un arma corta, 51 cartuchos y aproximadamente 200 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 54.2 millones de pesos.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades detuvieron a dos hombres, les aseguraron dos kilos de pastillas de fentanilo, 200 gramos de cocaína en piedra y un kilo de cocaína.

En Guadalupe y Calvo, fueron incautadas dos armas largas, 25 cargadores, 580 cartuchos, equipo táctico y un casco balístico.

En las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero, Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con apoyo de elementos de la GN y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon tres inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron un arma corta y diversas dosis de droga. El costo del narcótico incautado es de 119 mil pesos.

En la alcaldía Iztacalco, en las colonias Ramos Millán y Agrícola Oriental, policías de la SSC, detuvieron a tres personas con 299 dosis de cocaína, 291 de marihuana, 297 de metanfetamina, dos armas largas, dos armas cortas, 50 cartuchos útiles y cuatro cargadores.

En Guadalajara, Jalisco fue capturada una persona acusada del delito de secuestro, mientras que en Uruapan, Michoacán fueron detenidos dos hombres, les aseguraron un arma corta, cargadores, 82 cartuchos, metanfetamina, una antena satelital, un dron y un vehículo.

En San Nicolás, Nuevo León los elementos detuvieron a un hombre requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y contra la salud.