Buscan ciudades más seguras y participativas

Para mejorar y reconstruir ciudades en México de manera justa, se llevará a cabo el primer congreso internacional de urbanismo participativo y resiliente en la ciudad de Guanajuato. Con especialistas en la materia y de la mano de habitantes y poblaciones, se plantearán soluciones para temas urbanos, ecológicos, de seguridad y prevención de desastres a favor de comunidades que usualmente son olvidadas.

Del 5 al 8 de noviembre de 2025, el encuentro —convocado por la Asociación Mexicana de Urbanistas A.C. (AMU), en alianza con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Nacional de Arquitectura—, reunirá a expertos, instituciones públicas, universidades, legisladores municipales, y ciudadanía activa para discutir respecto a una planeación justa y resiliencia urbana.

¿Cuál es el contexto del congreso?

En México, señaló la AMU, hay 17 mil 770 asentamientos humanos irregulares, casi 99% de ellos están ubicados en zonas de riesgo. Además, las ciudades y comunidades olvidadas concentran a millones de mexicanos en situación de pobreza extrema y son las más vulnerables frente a fenómenos meteorológicos extremos.

En este mes, se registraron 78 personas fallecidas y 23 no localizadas a causa de las fuertes lluvias que azotaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí; y cerca de 100 mil viviendas seriamente dañadas: "Estas cifras ilustran cuán expuestas están estas poblaciones ante inundaciones, desbordamiento de ríos y deslaves".

¿Qué propone el urbanismo participativo?

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas A.C. (AMU), Juan L. Kaye López, indicó que el urbanismo participativo, el cual se lleva a cabo con la intervención de los habitantes de una colonia, por ejemplo; es la única manera de reconstruir las ciudades olvidadas.

"Los urbanistas queremos ponernos a la orden de la comunidad, de los barrios para diseñarles el espacio que ellos anhelan, como ellos lo deseen, como creen que puede ser más adecuado a sus necesidades. (...) ¿Por qué es resiliente? Porque la resiliencia tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos de una situación traumática, de una situación trágica.

"Cuando pasa un sismo, cuando pasa una inundación, las personas suelen actuar con gran resiliencia y lo que hacen es enfrentar la adversidad de la mejor manera, se unen, se hacen grupos, colaboran y entonces es un urbanismo colaborativo, participativo y resiliente", comentó el maestro en Arquitectura.