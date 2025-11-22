Instalan observatorio para combatir violencia política

Autoridades electorales e instituciones inauguraron el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, presidido por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con el objetivo de analizar y vigilar los avances en paridad y el ejercicio de las mujeres en cargos de elección popular.

¿Cuál es el objetivo del Observatorio?

Taddei destacó que el observatorio será un espacio para fortalecer la paridad en candidaturas y cargos, generar información confiable para la toma de decisiones, visibilizar y crear mecanismos para eliminar la violencia política contra las mujeres, garantizando su participación digna e igualitaria.

Señaló que se deben garantizar condiciones de participación especialmente para mujeres vulnerables, incluyendo indígenas, afromexicanas, discapacitadas, de la diversidad sexual y de género, y de zonas rurales. Además, alertó sobre el crecimiento de la violencia digital, que limita la participación y genera un entorno hostil en espacios digitales.

¿Qué compromisos se han presentado?

El presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz, subrayó la necesidad de estudios que identifiquen las causas de renuncia de las mujeres a cargos electos y la importancia de brindar atención integral a las víctimas. Presentó cinco compromisos del TEPJF, que incluyen defender la paridad, garantizar tutela frente a la violencia política y avanzar hacia una justicia electoral que favorezca a las mujeres.

Por su parte, Susana Ángeles, de la Secretaría de las Mujeres, destacó que el acompañamiento debe continuar durante el ejercicio del cargo. Sin embargo, reconoció que persiste un reto de paridad a nivel local, ya que menos del 30% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres.