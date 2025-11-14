Exige SIP respeto a garantías constitucionales

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este jueves que el caso de TV Azteca y otras empresas de Grupo Salinas se desarrolla en un "entorno adverso para el trabajo de los medios", en referencia al clima generado tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los litigios fiscales del conglomerado.

¿Qué ocurrió?

La organización señaló que la tensión pública alrededor del proceso ha derivado en cuestionamientos que pueden presionar la labor periodística y el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Según denunció TV Azteca, el litigio fiscal contra Grupo Salinas se ha desenvuelto en paralelo a expresiones y señalamientos que ponen en duda la labor del medio y de sus periodistas. Esta situación, de acuerdo con la empresa televisiva, ha creado un ambiente de estigmatización que podría impactar la cobertura de asuntos de interés público.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La SIP consideró que estos elementos externos "afectan la autonomía editorial" y pueden convertirse en un inhibidor para la prensa. Pierre Manigault, presidente de la SIP, expresó su confianza en que las autoridades mexicanas actuarán con estricto apego a la ley y pleno respeto a las garantías constitucionales, especialmente en un contexto donde el escrutinio público y la confrontación política son intensos. Aseguró que, en casos donde los medios de comunicación se ven involucrados indirectamente, es fundamental evitar que los procesos legales se mezclen con presiones públicas que afecten la credibilidad del sector.