Encapuchados vandalizan Torre de Rectoría de la UNAM

Un grupo de 50 presuntos estudiantes encapuchados de la UNAM vandalizaron y causaron destrozos en las inmediaciones de la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.

Bajo la bandera de eliminar a los grupos porriles de la máxima casa de estudios, los manifestantes realizaron pintas en distintas zonas, algunas de ellas para pedir "muerte a la UNAM".

De acuerdo con fuentes de la institución educativa, entre los presuntos alumnos puma que se manifestaron este miércoles se encuentran jóvenes expulsados por los daños a la Dirección General de CCH en mayo del 2024.

Entre los principales organizadores de esta marcha se encuentran Saidy Doris Garibay Ortiz, alias "Nicteel", y Karen Elizabeth Zúñiga Fernández, alias "Kalpolli", expulsadas de la Facultad de Filosofía y Letras; Ingrid Espinoza Domínguez alias "Cero", expulsada de la FES Aragón, así como Facundo Jiménez Pérez, exprofesor rescindido del Colegio de Ciencias y Humanidades, quien constantemente amenazaba con provocar un desorden y agresiones a la comunidad universitaria.

La UNAM ha identificado al grupo autodenominado "Rabia Social", liderado por el exalumno Máximo García Alemán, que integran Emmanuel Ruiz Escamilla, de la Facultad de Economía; Brisa Marisol Hernández Granados, alumna de la Facultad de Artes y Diseño.