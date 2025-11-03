Sheinbaum: Investigan "grupo provocador" por asesinato de edil

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que un grupo "muy provocador" entró al Palacio de Gobierno de Morelia en las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por lo que ya se investiga.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, la Presidenta reconoció que hubo protestas pacíficas ante el hecho.

"La información que tenemos de ayer en Morelia es que una parte fue la manifestación pacífica y después hubo un grupo muy provocador que entra a Palacio, y ahí se está haciendo la investigación por parte de la Fiscalía y el gobierno del estado.

"Algunos encapuchados que entraron, pero yo no diría que esa es parte de la manifestación que hubo, que tienen, evidentemente, todos derechos a manifestarse y de expresar lo que sienten, y sus ideas, pero distinto es cuando hay una provocación y también hay que señalarlo", dijo la Mandataria federal.

Mencionó que "si es necesario", se le daría más seguridad al gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla. Mencionó que a personajes de oposición se les hace una evaluación para saber si corresponde que tengan protección.