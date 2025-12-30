Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados dio a conocer el fallecimiento del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas.

¿Quién fue Francisco Barrio Terrazas?

A través de redes sociales, el PAN en la Cámara baja compartió la esquela y lamentó el fallecimiento de Barrio Terrazas.

Reacciones del PAN ante el fallecimiento

También envió sus condolencias a los familiares del exgobernador.