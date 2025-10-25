Mueren dos trabajadores en mina de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde del viernes, Grupo México confirmó que se registró un accidente en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, el cual dejó como saldo el trágico fallecimiento de dos trabajadores.

Aunque no detalló las circunstancias en que se registró el fatal suceso en una de sus filiales, el conglomerado cuprífero reveló el nombre de los trabajadores accidentados.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto Alonso Gil Navarro, de 42 años, y Manuel Reyes Moroyoqui, de 38 años. Grupo México, la mayor productora de cobre de América Latina y una de las empresas mineras más influyentes del mundo, a través de su División Minera, expresó su profundo pesar por este fatídico suceso.

¿Qué ocurrió?

En un comunicado, la empresa indicó que tanto las autoridades locales como los familiares de los fallecidos fueron notificados con prontitud. Además, señalaron que se ha ofrecido apoyo a los familiares de las víctimas, así como a la comunidad sindical, quienes acompañan a los deudos en estos momentos tan difíciles. "Estamos comprometidos con apoyar a sus familias en este doloroso momento", señaló Grupo México en el comunicado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, el Gobierno Municipal de Cananea también expresó sus condolencias, a través de una esquela oficial publicada en sus redes sociales. En el mensaje, el gobierno local mostró su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de trabajo de los jóvenes fallecidos. "Nos unimos al dolor de sus familias, amigos y compañeros, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Que sus almas descansen en paz", expresó el gobierno municipal en un mensaje emotivo.

Hasta el momento ni las autoridades ni la empresa han informado detalles sobre este fatídico accidente.