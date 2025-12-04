Inauguran electrolinera de camiones en México

México ha dado un paso relevante hacia la electrificación del transporte de carga con el desarrollo de la primera electrolinera de carga ultrarrápida para vehículos pesados en América Latina, un proyecto impulsado por Grupo Marva en colaboración con Huawei. Este avance consolida al país como uno de los mayores productores de camiones pesados a nivel mundial, con una demanda anual que oscila entre 25 mil y 30 mil unidades.

¿Cómo impacta la electrolinera en el transporte pesado?

Durante su participación en el Latin America C&I Greenovation Summit 2025, Julio Hernández, director de Deléctrico —la división de electromovilidad de Grupo Marva—, destacó que México ya opera la mayor flota de tractocamiones eléctricos de la región, integrada por 128 unidades distribuidas en diversas rutas a nivel nacional. Entre estos vehículos se encuentra el primer tractocamión capaz de alcanzar 850 kW de potencia, con autonomía de hasta 600 kilómetros transportando 55 toneladas de peso bruto combinado.

Detalles sobre la infraestructura de recarga en México

El crecimiento del sector ha impulsado también la expansión de la infraestructura de recarga. Actualmente existen 10 hubs de carga para transporte pesado en el país, incluido el más grande de América Latina, ubicado en la Ciudad de México, con capacidad para abastecer simultáneamente hasta 20 tractocamiones. Para 2026, se prevé duplicar la capacidad energética de estos centros, que actualmente operan entre 1 y 3 MW. La planeación de esta infraestructura surgió en zonas con flotas antiguas, donde se detectaron fuertes ineficiencias en los vehículos de combustión interna.

Acciones de Grupo Marva en la electromovilidad

Según Hernández, el modelo tradicional genera altos niveles de contaminación debido al constante "stop and go" en la megalópolis, lo que reduce el rendimiento a menos de 1 kilómetro por litro de diésel. La sustitución por unidades eléctricas, aseguró, representa un impacto ambiental significativamente mayor que en otros contextos.