FGR recibe en extradición a delegado de Afirme citado por juez en BC

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió en extradición a David Alejandro Rodríguez Jacobo del Grupo Financiero Afirme, requerido por el Juez de Control del Poder Judicial de Mexicali, Baja California, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez Jacobo, junto con otras personas, en su carácter de delegados fiduciarios de un grupo financiero, celebraron contratos de fideicomiso con la participación de funcionarios públicos de esa entidad, aun sabiendo que carecían de facultades para hacerlo, por lo que se generó un perjuicio patrimonial a dicha entidad por alrededor de 123 millones de pesos.

El Gobierno de la República Dominicana concedió la extradición del reclamado al Gobierno federal, tras ser detenido en aquel país.