Cuatro relacionados a "Los Zetas", con sentencia de más de 100 años

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Oaxaca, obtuvo sentencia condenatoria de hasta 175 años de prisión.

Esto en contra de cuatro hombres relacionados con "Los Zetas" que, entre otras actividades ilícitas, se dedicaban al secuestro.

En 2013, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a José Heder Ruiz, Ricardo Román Palomo, Lorenzo Reyes y Juan Francisco Robles en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quedando a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), tras diversos procedimientos, aportó pruebas suficientes y el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coyotepec, Oaxaca, decretó sentencia de 175 años de prisión en contra de Ricardo Palomo y José Heder Ruiz por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro en agravio de ocho víctimas.

En tanto que Lorenzo Reyes y Juan Francisco Robles fueron sentenciados a 150 años de reclusión por el mismo delito.