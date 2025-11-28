México y Eslovaquia fortalecen amistad

La diputada María Teresa Ealy Díaz encabezó la instalación del Grupo de Amistad México–República Eslovaca en la Cámara de Diputados, un mecanismo de cooperación bilateral que ahora preside. Durante el acto, junto al embajador eslovaco Milan Ciga, Ealy Díaz destacó la importancia de fortalecer los lazos entre ambas naciones mediante el diálogo y la colaboración, resaltando valores compartidos como la libertad, la identidad cultural y la solidaridad.

¿Qué objetivos tiene el Grupo de Amistad?

El Grupo de Amistad trabajará en cuatro ejes estratégicos: igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, justicia social y ambiental, innovación y desarrollo económico, así como el fortalecimiento del intercambio cultural. El embajador Ciga reconoció la labor de la diputada y destacó el papel de México como aliado clave en Europa, mientras que Ealy Díaz entregó un obsequio oficial al diplomático como símbolo del compromiso político entre los países.

¿Cuál es la importancia de esta colaboración?

La instalación del Grupo de Amistad representa un paso significativo en la relación bilateral entre México y República Eslovaca. A través de este mecanismo, se busca promover un diálogo constante y la colaboración en áreas de interés mutuo, lo que podría resultar en beneficios tanto culturales como económicos para ambas naciones.