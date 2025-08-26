Desaparecen 2 taxistas

Un grupo de transportistas y familiares de dos taxistas desaparecidos desde el pasado 22 de agosto en el norte del Estado de México mantienen durante este lunes un bloqueo en la Autopista México-Querétaro.

Desde hace al menos cinco horas, los manifestantes decidieron bloquear la vía federal en el carril que se dirige hacia Querétaro, entre los municipios mexiquenses de Soyaniquilpan y Jilotepec, para exigir a las autoridades la aparición con vida de los taxistas Carlos Cornelio Ortega, de 25 años, y Cristóbal Govea González, de 23 años.

De acuerdo con las versiones de sus familiares, ambos desaparecieron el pasado viernes 22 de agosto cuando se dirigían rumbo al Municipio de Acambay, ubicado a unos 40 kilómetros de distancia de Jilotepec.

"No nos retiramos hasta que venga el Gobierno federal", "Exigimos ayuda del Gobierno federal, liberen a Carlos" y "Exigimos a Cristóbal con vida", son algunas de las pancartas que sostienen en medio de la Autopista.

Se presume que las desapariciones las realizó el grupo criminal "La Familia Michoacana", el cual acusan de mantener la zona bajo extorsiones.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), los manifestantes están permitiendo el paso de vehículos de manera intermitente.

Aunado a esta protesta, el grupo "Transportistas Unidos" también advirtió distintos bloqueos en esta vía federal durante este

lunes ante secuestros y