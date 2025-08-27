Liberan a taxistas

Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González, taxistas cuya desaparición motivó ayer un bloqueo de 10 horas en la Autopista México - Querétaro, fueron presentados con vida en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La institución informó que, la tarde de este martes, los dos hombres fueron llevados por un grupo de personas al Centro de Justicia del Municipio de Jilotepec, en la zona norte de la entidad.

Esto, después de que la noche del lunes, la Fiscalía recibiera una llamada telefónica de una persona que se identificó como miembro de un grupo criminal.

"Ya párenle de buscar, los vamos a dejar libres mañana en Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona", exigió el hombre, de acuerdo con la FGJEM. "Carlos y Cristóbal presentan algunas lesiones menores, están siendo certificados por el médico legista y el agente del Ministerio Público recabará su entrevista", explicó la institución.

Ambos taxistas fueron privados de la libertad el pasado viernes 22 de agosto, cuando se dirigían al municipio de Acambay.