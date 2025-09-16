Grito de Independencia; reivindica Claudia a mujeres y migrantes

En un hecho histórico, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dio su primer Grito de Independencia, el primero que hace una mujer en la historia de México.

Ante casi 200 mil asistentes que atiborraron el Zócalo capitalino la jefa del Ejecutivo federal lanzó las tradicionales arengas, en donde -en medio de las diferencias de Estados Unidos- destacó la defensa de la soberanía, la independencia, pero también la figura de la mujer mexicana.

En punto de las 22:50 horas, Sheinbaum Pardo, portando la banda presidencial, recorrió los pasillos de Palacio Nacional para ser abanderada por la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la primera vez conformada totalmente por mujeres.

Salió al palco de Palacio Nacional, la acompañó su esposo Jesús Tarriba.





EL PRIMER GRITO