Gritan médicos: 'Ayer éramos héroes, hoy desempleados'

Personal de salud del IMSS-Tabasco se manifestó en Palacio Nacional para exigir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa y se les renueven sus contratos de prestación de servicios.

Explicaron que desde hace varios meses, la delegación del IMSS en la entidad mandó a personal médico y de enfermería a "bolsa de trabajo", argumentando falta de presupuesto.

"Personalmente, llevo cuatro meses sin contrato, soy el solvento de mi casa, mis papás están enfermos, entonces me dejan sin empleo y yo qué hago ahorita, pues soy repartidora de mercancía en Chedraui", indicó Elisa Hernández Sánchez, Auxiliar de Enfermería.

"Dice uno 'estudiamos y qué estamos haciendo ahora', pero nosotros buscamos que nuestro Presidente cumpla esa promesa. Simplemente estamos aquí para que él nos dé la respuesta de su promesa, es nuestro paisano y queremos que nos cumplan".

Desde primera hora, 32 integrantes del IMSS Tabasco se manifestaron afuera de Palacio con gritos como "¡Héroes sin trabajo!" y "¡Qué salga AMLO".

También mostraron cartulinas con las leyendas:"Ayer éramos héroes, ahora somos desempleados".

Entrevistada a un costado de Palacio, Elisa Hernández afirmó que las decenas de personas que están en su situación quieren trabajar en el sector salud, como hasta hace unos meses, no ser beneficiarias de "regalos" o de dinero prestado.

"Nada, queremos trabajo en donde sea, en donde él lo indique, estamos en esta situación profesionistas de la salud médicos,enfermeros enfermeras, de igual forma camilleros, auxiliares, asistentes médicos, eso es lo que buscamos".

Hernández contó que durante 2020 fue parte de la "primera línea" de combate al Covid-19 en el centro de tratamiento que se habilitó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

"Yo vine con toda la actitud y vine para apoyar a nuestros prójimos, ahora necesitamos del apoyo de nuestro Presidente. Nos dijeron que por baja de presupuesto, me imagino que igual por lo del Covid, dejaron los contratos afuera, pero pues ahora necesitamos trabajar".

El enfermero Juan Ramón Alebre dijo que su inconformidad es que el IMSS los tiene desempleados por falta de contratos, a pesar de que el Gobierno federal prometió que el personal médico que combatió Covid no perdería el empleo o sería recontratado.

Estimó que tan sólo en el IMSS Tabasco carecen de contratos alrededor de 380 personas, entre personal de enfermería, intendencia, camilleros, trabajadores sociales, asistentes médicos y doctores.

"Demandamos presupuesto porque dicen que no hay presupuesto y que por eso no nos pueden dar contratos. Creemos que es lo justo, como él dijo en una ocasión que no iba a haber despidos, que iba a haber trabajo para todos, fuimos héroes en Covid y ahora somos héroes desempleados", remarcó.

"Somos la voz de nuestros compañeros que tal vez tengan miedo de estar aquí, nosotros tenemos necesidades, tenemos familia necesitamos empleos, su estado lo necesita, no queremos programas sociales, algo regalado, queremos trabajar".