'¡Asesino, devuélveme a mi hijo!', grita buscadora a Monreal

Mientras David Monreal, Gobernador de Zacatecas, presumía la reducción de la violencia en el Estado, una madre que durante meses buscó a su hijo hasta encontrarlo en la morgue del Estado, donde se lo habían negado, y que también busca a su yerno, lo interrumpió a gritos, a lo que el morenista la encomendó a Dios al final de su informe.

"Pinche perro asesino, devuélveme a mi hijo, ¿por qué no me das la cara?", le gritó Virginia de la Cruz, madre del joven José Alejandro de la Cruz López, de 21 años, desaparecido en noviembre y cuyo cuerpo fue hallado en el Semefo de Zacatecas, entre una pila de cadáveres, hasta el 4 de julio pasado.

"Ese perro mendigo no merece que le digan Gobernador. No pude descansar todo mi coraje que traigo. No pude descansarlo, pero ya de perdido le vi la cara al perro mendigo ese", dijo De la Cruz, vía telefónica, todavía llorando.

La mujer fue sacada a la fuerza del auditorio donde Monreal presentaba los avances de la Agenda de Paz y pedía a los zacatecanos que no hablaran mal de la entidad.

"Es muy doloroso escuchar a las personas, muchas de ellas hasta nacidas aquí, expresarse de manera tan negativa de nuestro Estado, sin reparar en el daño que se le causa. La sola expresión que se causa de Zacatecas, aleja al turista. Cuando se habla mal de Zacatecas, asusta al visitante", dijo el Gobernador de Morena en su discurso.

De la Cruz, una ex policía de 53 años y quien hoy sobrevive de la venta de dulces, se quejó en entrevista de que a la fecha no ha habido avance en su caso sobre la desaparición y muerte de su hijo, un empleado de un taller de herrería y otro de carpintería, que además recogía latas y botes para ayudarle a comprar sus medicinas.

Su yerno, un empleado de sistemas, fue secuestrado hace tres años, cuando fue a trabajar; la policía se negó a buscarlo y, a la fecha, apenas han abierto la carpeta de investigación.

"Hasta ahorita no tengo nada de respuesta, apenas ya también ya se abrió la carpeta de investigación de mi yerno. Pero ellos mismos nos quitan a nuestras familias, por eso fui a gritarle sus verdades al maldito perro. Quiero que me digan quién lo mató, quién se llevó a mi hijo, dónde está mi yerno", agregó De la Cruz.

El Gobernador no suspendió su discurso ante los gritos de la mujer mientras hablaba de rehabilitación de carreteras y mejoras a la movilidad.

En su informe, destacó una reducción de los homicidios dolosos que según registró 135 de ellos en julio de 2021, cuando él tomó el cargo; 126 en julio de 2022; 61 en 2023, y 38 en julio de este año.

Monreal encomendó a la mujer a Dios: "Ojalá y pronto pueda ella tener la posibilidad de, como Dios le permita, de encontrar a sus seres queridos", respondió en entrevista con medios locales sobre la interrupción.

"Lamento mucho por aquellas familias que han tenido estas pérdidas de sus niños, de sus hijos. Pero bendito sea Dios, ahí vamos logrando resultados. Hoy la realidad es completamente distinta", sostuvo.

En México, hay más de 115 mil personas desaparecidas, más de 3 mil 800 tan sólo en Zacatecas, más de 52 mil cuerpos sin identificar en todo el País, según datos oficiales.