Obispo denuncia amenazas contra Grecia Quiroz

El obispo de Zamora, Javier Navarro Rodríguez, denunció que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz —viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo—, así como regidores y la síndica municipal, han recibido amenazas recientes. Durante el novenario del exalcalde, el obispo aseguró haber visto a los funcionarios locales atemorizados e indefensos, y expresó especial preocupación por la seguridad de Quiroz, quien ahora asume un cargo altamente vulnerable en un contexto de violencia creciente.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Navarro también cuestionó la eficacia del llamado Plan Michoacán, al señalar que no conoce a fondo sus alcances y que duda de que los recursos, el incremento de elementos de seguridad y la capacidad de inteligencia sean suficientes para proteger a las autoridades locales. Criticó la debilidad de las estrategias de prevención, recordando que la protección fallida al propio Manzo alimenta la incertidumbre sobre si la inteligencia estatal realmente podrá evitar nuevos ataques.