Esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, llama a protestar de forma pacífica

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, agradeció todas las muestras de apoyo y cariño tras el asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Sin embargo, hizo un llamado a que las protestas ciudadanas sean pacíficas y no se incurra en hechos violentos que "a él no le hubiesen gustado".

A través de un en vivo en la cuenta de Facebook de Manzo Rodríguez, señaló que está a favor de que se alce la voz y de que el legado de su esposo continúe, pero que esto no afecte al municipio ni a terceras personas. "Vamos a luchar, vamos a alzar la voz con quien tengamos que alzarla, vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor y en memoria de Carlos que lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada, vamos a honrar su memoria".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Recordó que la lucha de Carlos Manzo siempre fue pacífica y de una manera civilizada, ya que estaba en contra de la violencia, por lo que pidió el apoyo de los ciudadanos para que continúe de la misma forma. "Yo por favor les pido a quienes se están manifestando de una manera desordenada, afectando el municipio, afectando a terceras personas, por favor yo les pido de todo corazón que lo hagamos de manera civilizada. No lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer como a él le hubiese gustado", dijo.

¿Qué acciones se están tomando?

Reiteró su agradecimiento a las muestras de apoyo hacia ella y su familia y aseguró que seguirá trabajando para honrar la memoria de su esposo y sacar al municipio adelante. "Vamos a trabajar juntos de la mano para sacar adelante al pueblo al que él tanto se debió, el pueblo al que él tanto amó con todo su corazón".