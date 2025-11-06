Asume Grecia Quiroz la alcaldía de Uruapan

El Congreso de Michoacán aprobó este martes y tomó protesta a Grecia Itzel Quiroz García como alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan, para concluir el periodo de la administración actual de Carlos Manzo, edil asesinado recientemente mientras ejercía sus funciones.

Durante la sesión, legisladores locales recordaron la trayectoria y valentía de Carlos Manzo, destacando su compromiso por la seguridad y el bienestar de los habitantes de Uruapan. Asimismo, hicieron un llamado a continuar con el legado del llamado "movimiento del sombrero", fundado por el edil fallecido como un símbolo de resistencia ciudadana y participación comunitaria.

La votación de los diputados fue unánime, y tras registrarse al grito de ¡Carlos Manzo!, acompañado de un minuto de aplausos en memoria del alcalde, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal anunció formalmente la designación de Grecia Quiroz como nueva presidenta municipal de Uruapan.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En su mensaje tras la toma de protesta, Quiroz afirmó con emoción: "Vengo con el corazón destrozado, pero con la firme convicción de honrar la memoria de Carlos Manzo y continuar su lucha por la justicia, la seguridad y el bienestar de nuestra gente".

Autoridades locales coincidieron en que la nueva administración enfrentará desafíos significativos en materia de seguridad y gobernanza, pero aseguraron que se buscará mantener la continuidad de los proyectos iniciados por Manzo, así como fortalecer la coordinación con fuerzas estatales y federales para garantizar la protección de la población.

¿Qué medidas implementará la nueva administración?

En los próximos días, Grecia Quiroz comenzará a delinear las prioridades de su gobierno, con especial énfasis en la atención a comunidades vulnerables, la recuperación de la confianza ciudadana y la implementación de medidas de seguridad efectivas, en un municipio que continúa lidiando con los estragos de la violencia organizada.